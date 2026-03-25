В Приморье 14-летняя девочка погибла, надышавшись сжиженным газом из баллона

Ранее жительница Карелии отказалась забирать тело младенца из морга и обвинила врачей в смерти сына. Речь идёт о происшествии в Приозёрской больнице Ленинградской области. Анастасия обратилась в больницу с ребёнком в тяжёлом состоянии. У младенца наблюдались спазмы, изменение цвета кожи и признаки дезориентации, однако медики сочли симптомы проявлением колик. Состояние младенца ухудшилось, спустя несколько часов он скончался. Позднее, по словам матери, выяснилось, что речь могла идти о внутреннем кровотечении, а не о коликах.