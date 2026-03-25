В Приморье 14-летняя девочка погибла, вдохнув газ из бытового баллона

Источник: Комсомольская правда

В Приморье 14-летняя девочка погибла в уборной, вдохнув газ из бытового баллона. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что двое подростков в поселке Славянка купили баллон в магазине. Он предназначен для бытового использования, в том числе для приготовления пищи.

«После этого они прошли в помещение уборной, где одна из них стала вдыхать содержимое баллона. В результате наступила смерть девушки», — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что по факту гибели девочки возбуждено уголовное дело. Следователи допрашивают свидетелей и выясняют обстоятельства использования газового баллона несовершеннолетними.

Ранее KP.RU сообщал, что в Пензенской области семь человек стали жертвами отравления угарным газом. Трагедия произошла в восьмиквартирном доме, где газ распространился на четыре квартиры. Среди погибших нет несовершеннолетних.