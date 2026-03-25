Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили 17 беспилотников ВСУ над Ленинградской областью

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 17 украинских БПЛА в общей сложности над Ленинградской областью. Об этом в среду, 25 марта, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

— В общей сложности уже 17 беспилотников уничтожено над Ленинградской областью. Отражение атаки продолжается, — написал он в Telegram-канале.

Средства противовоздушной обороны с 20:00 до 23:00 по московскому времени перехватили и ликвидировали над регионами России 139 дронов ВСУ. Об этом 24 марта сообщили в Министерстве обороны РФ.

Количество пострадавших после повторного удара украинских военных по Хомутовскому району Курской области выросло до 13 человек. Двое из них находятся в тяжелом состояние, еще у 11 травмы различной степени тяжести. Об этом 24 марта сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Незадолго до этого губернатор передал, что при ударе ВСУ по селу Гламаздино Хомутовского района погиб один человек.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 19 марта сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в Кочубеевском округе пострадала женщина.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
