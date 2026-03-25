Силы ПВО уничтожили 17 беспилотников ВСУ над Ленинградской областью

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 17 украинских БПЛА в общей сложности над Ленинградской областью. Об этом в среду, 25 марта, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
— В общей сложности уже 17 беспилотников уничтожено над Ленинградской областью. Отражение атаки продолжается, — написал он в Telegram-канале.
Средства противовоздушной обороны с 20:00 до 23:00 по московскому времени перехватили и ликвидировали над регионами России 139 дронов ВСУ. Об этом 24 марта сообщили в Министерстве обороны РФ.
Количество пострадавших после повторного удара украинских военных по Хомутовскому району Курской области выросло до 13 человек. Двое из них находятся в тяжелом состояние, еще у 11 травмы различной степени тяжести. Об этом 24 марта сообщил глава региона Александр Хинштейн.
Незадолго до этого губернатор передал, что при ударе ВСУ по селу Гламаздино Хомутовского района погиб один человек.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 19 марта сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в Кочубеевском округе пострадала женщина.