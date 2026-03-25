Ульяновский детский омбудсмен находится на связи с МЧС по поискам подростков

УЛЬЯНОВСК, 25 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Ольга Иванова находится на постоянной связи с представителями ГУ МЧС России по Ульяновской области в связи с поиском подростков, пропавших при переходе Волги в Ульяновске. Об этом она сообщила ТАСС.
«С ночи 23 марта, как только получила сигнал о пропаже ребят, с первых минут взаимодействую с Главным управлением МЧС России по Ульяновской области. Каждый час в оперативном порядке сверяем информацию о ходе поисков несовершеннолетних», — сказала омбудсмен.
Она также добавила, что надеется на скорейшее нахождение подростков. «Выражаю огромную благодарность всем сотрудникам МЧС по Ульяновской области, спасателям, волонтерам и неравнодушным людям, которые сейчас принимают участие в поиске детей», — добавила собеседница агентства.
Двое подростков 2011 года рождения пропали в ночь на 23 марта. Со слов матери одного из них, несовершеннолетние пошли пешком со стороны Нижней террасы в направлении Ленинского района по Волге. Участок на Волге, где был запеленгован последний сигнал от мальчиков, сейчас проверяют следственные органы и спасатели.
За несколько часов до того, как юноши перестали выходить на связь, их зафиксировали камеры уличного наблюдения. Подростки, похожие на пропавших по описанию, находились на остановке общественного транспорта на левом берегу Волги в направлении центра города, который расположен на правом берегу реки. Затем камера зафиксировала мальчиков на дамбе на берегу Волги в микрорайоне Нижняя терраса. По информации начальника управления гражданской защиты Ульяновска Андрея Тамбовского, путь несовершеннолетних через реку отследил квадрокоптер по следам на снегу. Примерно в 300 м от правого берега Волги след детей потерян. В этих местах начинаются промоины.