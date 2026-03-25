Ульяновский детский омбудсмен находится на связи с МЧС по поискам подростков

За несколько часов до того, как юноши перестали выходить на связь, их зафиксировали камеры уличного наблюдения. Подростки, похожие на пропавших по описанию, находились на остановке общественного транспорта на левом берегу Волги в направлении центра города, который расположен на правом берегу реки. Затем камера зафиксировала мальчиков на дамбе на берегу Волги в микрорайоне Нижняя терраса. По информации начальника управления гражданской защиты Ульяновска Андрея Тамбовского, путь несовершеннолетних через реку отследил квадрокоптер по следам на снегу. Примерно в 300 м от правого берега Волги след детей потерян. В этих местах начинаются промоины.