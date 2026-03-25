Порт Усть-Луга полыхает после атаки 33 беспилотников на Ленобласть

Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы ликвидировали 33 беспилотных летательных аппарата над территорией Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале в социальной сети.

По информации губернатора, на данный момент продолжаются операции по ликвидации возгорания в порту Усть-Луга. «Над Ленобластью средствами ПВО и РЭБ уничтожено 33 БПЛА. Ликвидируется возгорание в порту Усть-Луга. По предварительным данным, жертв нет. Боевая работа продолжается», — проинформировал он.

Ситуация в регионе остается под контролем, однако власти призывают жителей быть внимательными и следить за официальными источниками информации. Взаимодействие между различными службами позволяет эффективно реагировать на возникающие угрозы и минимизировать риски для населения.

Москва также атакована БПЛА.

