Порт Усть-Луга полыхает после атаки 33 беспилотников на Ленобласть

Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы ликвидировали 33 беспилотных летательных аппарата над территорией Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале в социальной сети.
По информации губернатора, на данный момент продолжаются операции по ликвидации возгорания в порту Усть-Луга. «Над Ленобластью средствами ПВО и РЭБ уничтожено 33 БПЛА. Ликвидируется возгорание в порту Усть-Луга. По предварительным данным, жертв нет. Боевая работа продолжается», — проинформировал он.
Москва также атакована БПЛА.