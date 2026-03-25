Shot: Серия взрывов прогремела над Белгородом

Серия взрывов прозвучала над Белгородом — Вооруженные силы Украины атакуют город. По предварительным данным, атака ведется с помощью ракет HIMARS. Об этом в среду, 25 марта, сообщил Telegram-канал Shot.
— Взрывы в небе над Белгородом начали греметь около 4:30. После этого в нескольких районах «моргнул» или полностью пропал свет, — говорится в публикации.
По словам очевидцев, в небе были видны яркие вспышки, работают силы противовоздушной обороны.
Средства противовоздушной обороны ликвидировали 17 украинских беспилотников в общей сложности над Ленинградской областью. Об этом в ту же ночь сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Средства противовоздушной обороны с 20:00 до 23:00 по московскому времени перехватили и ликвидировали над регионами России 139 дронов ВСУ. Об этом 24 марта сообщили в Министерстве обороны РФ.
Количество пострадавших после повторного удара украинских военных по Хомутовскому району Курской области выросло до 13 человек. Двое из них находятся в тяжелом состояние, еще у 11 травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.