СК: пропавший в Иркутске подросток из дома раньше никогда не уходил

В региональном ведомстве добавили, что разыскиваемый из благополучной семьи.

ИРКУТСК, 25 марта. /ТАСС/. Пропавший 20 марта по пути в лицей в Иркутске 16-летний подросток из благополучной семьи раньше из дома не уходил. Об этом сообщили ТАСС в СУ СК России по Иркутской области.

«Подросток из благополучной семьи, ранее он из дома не уходил», — сообщили в СК.

С заявлением о пропаже 16-летнего мальчика обратилась мать. Она рассказала, что видела сына утром 20 марта. Он планировал отправиться на занятия в лицей. С того момента разыскиваемый на связь не выходил, а мобильный телефон он оставил дома.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Мальчика ищут около 50 человек: сотрудники полиции, волонтеры, родные и близкие.