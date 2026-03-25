СК: пропавший в Иркутске подросток из дома раньше никогда не уходил

ИРКУТСК, 25 марта. /ТАСС/. Пропавший 20 марта по пути в лицей в Иркутске 16-летний подросток из благополучной семьи раньше из дома не уходил. Об этом сообщили ТАСС в СУ СК России по Иркутской области.
С заявлением о пропаже 16-летнего мальчика обратилась мать. Она рассказала, что видела сына утром 20 марта. Он планировал отправиться на занятия в лицей. С того момента разыскиваемый на связь не выходил, а мобильный телефон он оставил дома.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Мальчика ищут около 50 человек: сотрудники полиции, волонтеры, родные и близкие.