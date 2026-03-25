Гладков: Белгород подвергся ракетному обстрелу ВСУ

Белгород и Белгородский муниципальный округ подверглись ракетному обстрелу со стороны украинских войск, заявил Вячеслав Гладков.

Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы Украины атаковали Белгород и Белгородский район, проинформировал Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что речь идёт о ракетном обстреле. По словам губернатора Белгородской области, повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. Гладков подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал.

«Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. Нанесены серьёзные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла», — написал он в Telegram.

На месте находятся специалисты.

«Все аварийные службы находятся на местах. Идёт уточнение информации о других последствиях», — говорится в публикации.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны украинских войск.

Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.