Гладков: Белгород подвергся ракетному обстрелу ВСУ

Вооружённые силы Украины атаковали Белгород и Белгородский район, проинформировал Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что речь идёт о ракетном обстреле. По словам губернатора Белгородской области, повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. Гладков подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал.
«Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. Нанесены серьёзные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла», — написал он в Telegram.
На месте находятся специалисты.
«Все аварийные службы находятся на местах. Идёт уточнение информации о других последствиях», — говорится в публикации.
Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.