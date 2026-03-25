16-летний подросток исчез по пути в лицей: возбуждено дело об убийстве

16-летний подросток пропал в Иркутске по дороге в лицей, возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК России по Иркутской области.
По данным следствия, утром 20 марта мать видела сына дома. Он собирался на занятия, после чего исчез. С того момента подросток не выходил на связь, его мобильный телефон остался в квартире.
В Следственном комитете уточнили, что семья считается благополучной, ранее подросток из дома не уходил.
После обращения матери следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве.
К поисковой операции привлечены около 50 человек. В розыске участвуют сотрудники полиции, волонтеры, а также родственники и близкие пропавшего.
