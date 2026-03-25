В порту Усть-Луга в Ленобласти произошло возгорание из-за атаки беспилотников

В порту Усть-Луга сотрудники МЧС тушат возгорание. Об этом в среду, 25 марта, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

— Средствами противовоздушной обороны и РЭБ было уничтожено 33 беспилотника ВСУ. Ликвидируется возгорание в порту Усть-Луга, — написал он в Telegram-канале.

По предварительной информации, никто не пострадал. Боевая работа продолжается, добавил глава области.

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 17 украинских БПЛА в общей сложности над Ленинградской областью. Об этом в ту же ночь сообщил Александр Дрозденко.

Средства противовоздушной обороны с 20:00 до 23:00 по московскому времени перехватили и ликвидировали над регионами России 139 беспилотников ВСУ. Об этом 24 марта сообщили в Министерстве обороны РФ.

Количество пострадавших после повторного удара украинских военных по Хомутовскому району Курской области выросло до 13 человек. Двое из них находятся в тяжелом состояние, еще у 11 травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше