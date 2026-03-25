Эксперт Студенов: последствия разлива нефти в 2010 году влияют на Баренцево море

АРХАНГЕЛЬСК, 25 марта. /ТАСС/. Последствия аварии на платформе Deepwater Horizon в 2010 году в Мексиканском заливе, когда произошел масштабный разлив нефти, продолжают оказывать влияние на состояние биоресурсов Баренцева моря, рассказал ТАСС кандидат биологических наук, ведущий специалист центра сельхозкомпетенций и поддержки фермеров Архангельской области Игорь Студенов.
«Сейчас Баренцево море находится не в самом лучшем состоянии, не экологическом, а именно климатическом. Вы же знаете, что его продуктивность определяется теплым течением Гольфстримом. Гольфстрим начинается в Мексиканском заливе. Помните аварию 2010 года? Результаты этой аварии до сих пор отражаются на биоресурсах Баренцева моря», — сказал Студенов.
По словам ученого, разлив повлиял как на интенсивность течения, так и на его температуру. В итоге это сказалось и на далеких от места технологической аварии северных экосистемах, в частности — на треске, которая имеет длинный цикл развития. Треска начинает нереститься с 8−9 лет, она размножается у берегов Норвегии, Лофотенских островов, а откармливается в Баренцевом море, куда икру и личинок относят морские течения.
На развитие пелагической, то есть развивающейся в толще морской воды икры, отрицательно сказываются даже практически незначительные колебания температуры моря.
«Загрязнение Мексиканского залива негативно повлияло на температурный режим и интенсивность теплого течения, опосредованно это все передалось на развитие икры и младших возрастных групп рыб. Естественно, все это оказало воздействие на последующую биопродуктивность. Так, поколения 2010−2011 годов оказались малочисленными, что определило снижение вылова трески с 2017 года. В дальнейшем эти неурожайные поколения также дали малочисленное потомство, что привело к дальнейшему падению уловов с 2024 года» — добавил он.
Жизненный цикл атлантической трески очень зависит от морских течений, поэтому восстановление ее запаса напрямую зависит от экологического состояния Северной Атлантики. Важен комплекс мероприятий, направленных на сохранение хрупкой экосистемы Атлантического океана и его морей.