Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 40 рейсов отменили или задержали в аэропорту Пулково

В аэропорту Пулково более 40 рейсов были задержаны или отменены из-за ограничений на полёты. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

«Аэропорт Пулково работает в условиях ограничения воздушного пространства более пяти часов. К сожалению, закрытое небо вносит корректировки в расписание. На текущий момент задержаны на вылет более двух часов 30 рейсов, отменены — 15», — сообщается в канале воздушной гавани в Мах.

Задержки затронули 30 рейсов, включая направления в Екатеринбург, Москву и Краснодар. Одновременно отменены 15 вылетов, среди которых рейсы в Москву, Стамбул и Калининград.

Тем временем, в Ленинградской области сотрудники МЧС ликвидируют пожар в порту Усть-Луга, возникший в результате атаки украинских беспилотников. Системы противовоздушной обороны сбили 33 дрона. По предварительным данным, пострадавших нет.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.