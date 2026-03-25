Пассажир погиб в ДТП с КамАЗом на трассе у Южно-Сахалинска

Инцидент произошёл около 07:40 на участке 0 км 650 м трассы. Водитель допустил наезд на грузовой автомобиль, который находился без движения. На месте работали экстренные службы. В результате аварии один человек погиб, ещё двое пострадали. Им оказали медицинскую помощь. Состояние пострадавших уточняется.