ПВО уничтожила 56 беспилотников над Ленобластью

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. ПВО и РЭБ уничтожили 56 вражеских беспилотников, ведется ликвидация возгорания в Усть-Луге, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем канале на платформе Мах.

Источник: © РИА Новости

Ранее в среду в 00.43 мск в регионе объявили режим беспилотной опасности.

«Пятьдесят шесть БПЛА ликвидировано над Ленобластью за время воздушной опасности. В Усть-Луге в зоне порта ведется локализация возгорания», — говорится в сообщении.

Дрозденко отметил, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

Уточняется, что в Выборге БПЛА повредил кровлю жилого дома.

