ПВО уничтожила 56 беспилотников над Ленобластью

Ранее в среду в 00.43 мск в регионе объявили режим беспилотной опасности.
«Пятьдесят шесть БПЛА ликвидировано над Ленобластью за время воздушной опасности. В Усть-Луге в зоне порта ведется локализация возгорания», — говорится в сообщении.
Дрозденко отметил, что, по предварительным данным, никто не пострадал.
Уточняется, что в Выборге БПЛА повредил кровлю жилого дома.
