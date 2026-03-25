На Алтае задержан организатор группы, обманывавшей родственников участников СВО

В Алтайском крае задержан организатор группы, которая незаконно зарабатывала на «юридических услугах» для семей участников СВО. Об этом сообщила региональная прокуратура.
«Индивидуальным предпринимателем в городе Барнауле был арендован офис, где с привлечением других лиц проводились беседы с родственниками военнослужащих», — говорится в сообщении.
Мошенники обещали помощь в поиске пропавших без вести и получении выплат. Однако на самом деле предоставляли только пустые шаблонные обращения в различные ведомства. Услуги обходились в 25−75 тысяч рублей, после получения денег преступники прекращали общение.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Потерпевшим нанесен ущерб на сумму 280 тысяч рублей. В ведомстве уточнили, что расследование продолжается.
Ранее KP.RU сообщал, что злоумышленники пользуются уязвимостью близких участников СВО. Аферисты выманивают у них деньги под предлогом предоставления информации о судьбе родственников.