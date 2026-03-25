Над Ленобластью уничтожили 56 БПЛА, поврежден дом в Выборге

Над Ленинградской областью ликвидировали 56 БПЛА, в Выборге поврежден жилой дом, в Усть-Луге тушат возгорание.

Силы ПВО уничтожили 56 беспилотников над Ленинградской областью за время воздушной опасности, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

По его данным, в Выборге в результате атаки повреждена кровля жилого дома. Предварительно, пострадавших нет.

В Усть-Луге в районе порта ведется локализация возгорания.

Губернатор отметил, что отражение атаки беспилотников продолжается.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за вечер перехватили и уничтожили 139 беспилотников ВСУ над регионами страны. По данным Минобороны РФ, атаки фиксировались в Брянской, Смоленской, Калужской, Новгородской, Ленинградской областях и Республике Крым.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше