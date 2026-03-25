Число дронов, ликвидированных над Ленобластью, достигло 56

За период воздушной тревоги над Ленинградской областью расчёты противовоздушной обороны уничтожили 56 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Источник: Life.ru

«В Усть-Луге в зоне порта ведётся локализация возгорания. В Выборге повреждена кровля жилого дома», — утонил он в своём телеграм-канале.

По предварительной информации, никто не пострадал. Отражение атаки БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) продолжается.

Более 40 рейсов отменили или задержали в аэропорту Пулково. Задержки затронули 30 рейсов, включая направления в Екатеринбург, Москву и Краснодар. Одновременно отменены 15 вылетов, среди которых рейсы в Москву, Стамбул и Калининград.

