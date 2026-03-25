Более 50 дронов ВСУ сбили над Ленинградской областью за время воздушной опасности

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 56 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ленинградской областью в ходе отражения ночной атаки. Об этом в среду, 25 марта, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 56 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ленинградской областью в ходе отражения ночной атаки. Об этом в среду, 25 марта, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

— В Усть-Луге в зоне порта ведется локализация возгорания. В Выборге повреждена кровля жилого дома. По предварительным данным, никто не пострадал. Отражение атаки БПЛА продолжается, — добавил губернатор в Telegram-канале.

Днем ранее число пострадавших после повторного удара украинской армии по Хомутовскому району Курской области выросло до 13 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще у 11 травмы различной степени тяжести.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 19 марта также сообщал, что в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата в Кочубеевском округе пострадала женщина.

Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области.
