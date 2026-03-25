Минобороны: За ночь над регионами РФ сбили 389 украинских БПЛА

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 389 украинских БПЛА над регионами страны. Об этом в среду, 25 марта, сообщили в Минобороны России.
— В ночное время в период с 23:00 24 марта текущего года до 7:00 по московскому времени 25 марта 2026 года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
В Telegram-канале ведомства уточнили, что дроны сбили над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областей, Московского региона и Республики Крым.
Ранее число пострадавших после повторного удара украинской армии по Хомутовскому району Курской области выросло до 13 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще у 11 травмы различной степени тяжести.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 19 марта также сообщал, что в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата в Кочубеевском округе пострадала женщина.