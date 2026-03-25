За ночь расчёты ПВО сбили 389 украинских дронов над регионами России

За период воздушной тревоги над Ленинградской областью расчёты противовоздушной обороны уничтожили 56 беспилотников. В Усть-Луге в зоне порта ведётся локализация возгорания. В Выборге повреждена кровля жилого дома. По предварительной информации, никто не пострадал.
