Петербургский душитель 19 лет оставался незамеченным: шесть детей и одна ошибка

Тело лежало в углублении в Полежаевском парке, в нескольких метрах от мемориальной зоны, сверху были накиданы сухие ветки, рядом не оказалось предметов, позволяющих установить личность. Женщину оформили как неопознанную, по материалам того времени причину смерти определили ошибочно, дело не связали ни с одним расследованием.
Спустя почти два десятилетия эксгумация и генетическая экспертиза установили личность — это была 28-летняя Юлия. По версии следствия, в ноябре 2005 года ее задушил Дмитро Вороненко, а перед этим вернулся к телу, чтобы найти свой телефон.
Промежуток.
На момент первого приговора этот эпизод отсутствовал. В 2008 году Санкт-Петербургский городской суд признал Вороненко виновным в четырех убийствах и ряде изнасилований и назначил пожизненное лишение свободы. В деле оставался разрыв: он освободился по УДО в марте 2005 года, а установленные тогда убийства относились к концу 2006-го — почти полтора года выпадали из картины. Этот промежуток не был объяснен, но и не был закрыт, он остался в деле как пустота.
Ремень.
26 сентября 2006 года пропала 12-летняя Людмила. По версии следствия, Вороненко заметил ее в районе Угольной гавани, подошел сзади, сдавил шею рукой и утащил в кусты, затем снял с нее розовый тканевый ремень и затянул его на шее. После этого, как установлено судом, совершил сексуальное насилие, тело осталось на месте. Останки нашли позже, тогда эпизод не смогли доказательно связать с серией, но деталь осталась — ремень, который мог знать только тот, кто его затянул.
Подвал.
22 мая 2007 года в подвале дома на Большой Разночинной улице нашли тело 12-летней девочки со следами насилия. Через три дня, 25 мая, Вороненко задержали. К этому моменту следствие уже сопоставляло эпизоды: телефон одной из убитых после смерти регистрировался в Кировском районе, начался обход, один из жителей указал на человека с ориентировки. Оперативники установили дом и несколько дней наблюдали. При задержании он пытался скрыться.
Свидетель.
В деле появился выживший свидетель. По данным следствия, 17-летней девушке удалось спастись, она потеряла сознание, и нападавший решил, что она мертва. Позже она дала показания и описала внешность мужчины. Эти данные совпали с ориентировками и усилили версию следствия при установлении личности подозреваемого.
Один сценарий.
Следствие установило повторяемость: жертвы встречали его на улице, иногда он вступал в разговор, иногда нападал сразу, затем уводил в безлюдное место или действовал на месте.
Далее следовало подавление сопротивления и удушение — в ряде эпизодов предметами одежды самих потерпевших, ремнем, колготками, тем, что было под рукой. После этого совершалось насилие, тела оставались там же — в подвалах, кустах, парках, на пустырях, в тех местах, куда он мог вернуться.
Четыре эпизода.
В 2008 году суд рассмотрел четыре убийства: жертвами стали две девочки 11 и 12 лет и две молодые женщины 18 и 20 лет. Все они, по материалам дела, были задушены, после чего совершалось насилие. Процесс проходил в закрытом режиме, суд признал Вороненко вменяемым и назначил пожизненное лишение свободы, приговор был оставлен без изменения.
Пустота.
Долгое время эпизоды не связывали между собой, часть преступлений рассматривалась как отдельные случаи. Тело первой жертвы не идентифицировали и похоронили как неизвестное. Промежуток между 2005 и 2006 годами остался без объяснения. При этом Вороненко был освобожден по УДО после осуждения за изнасилование и остался в Петербурге, несмотря на иностранное гражданство. Эти обстоятельства не были сведены в одну линию, и серия формировалась как набор отдельных дел.
Масштаб.
По данным оперативных подразделений того времени, Вороненко проверяли на причастность к другим аналогичным преступлениям. Речь шла о возможных дополнительных эпизодах, однако доказательной базы для их включения в обвинение не было. В суд вошли только установленные случаи.
Человек.
Дмитро Вороненко — уроженец Киргизии, гражданин Украины. В середине 1990-х переехал в Санкт-Петербург, работал грузчиком, сварщиком, разнорабочим, проживал с женщиной. К моменту серии имел судимости: в 1997 году — кража, условный срок, в 1998 году — причинение вреда здоровью, один год лишения свободы, в 1999 году — кража, три года лишения свободы с последующей амнистией, в 2004 году — изнасилование, 5 лет 6 месяцев лишения свободы. В марте 2005 года освобожден по УДО.
После этого, как установлено следствием, началась серия.
Первый эпизод.
Ноябрь 2005 года. По версии следствия, после ссоры с сожительницей он ушел из дома, познакомился с женщиной на улице, купил алкоголь и увел ее в парк. Там произошел конфликт, после чего он задушил ее руками, затем использовал колготки, тело оттащил в углубление и забросал ветками.
Уходя, обнаружил, что потерял телефон, вернулся к телу, позвонил с телефона жертвы на свой номер, нашел аппарат, телефон женщины выбросил. Этот эпизод не попал в первый приговор.
Линия.
После приговора защита оспаривала квалификацию части эпизодов, указывая на последовательность действий, однако Верховный суд РФ эту позицию не принял и оставил приговор без изменения. Фактическая сторона установленных преступлений была признана доказанной.
Долгая пауза.
После 2008 года Вороненко этапировали в колонию особого режима, новых признаний не было почти 15 лет, дело считалось завершенным в рамках установленной серии, промежуток оставался без ответа.
Молитвослов.
По данным следствия, в 2023 году он написал явку с повинной и сообщил о ранее неизвестных эпизодах. В колонии у него изъяли молитвослов, на одной из страниц были записаны имена «Оксана, Елена, Лидия, Алена, Екатерина» и пометка «И. К. З. Господь». Следствие сопоставило записи с эпизодами: имя «Оксана» относилось к Юлии, имя Людмилы он не знал и обозначил его как «имя, которое знает Господь».
Список совпал с установленной последовательностью преступлений.
Эксгумация.
После признания следствие подняло архивные материалы, установило место захоронения, провело эксгумацию и генетическую экспертизу, личность первой жертвы была подтверждена. Эпизод, который оставался вне дела, стал доказанным.
Возврат.
Следствие вернулось к началу серии — к канаве в парке, к телу, к ошибке в установлении личности, к промежутку, который не сходился. Ремень из другого эпизода, телефон, к которому он вернулся, и имена в молитвослове сложились в одну цепочку. Разрыв был закрыт.
Второе пожизненное.
21 апреля 2025 года суд рассмотрел два новых убийства 2005 и 2006 годов, назначено 18 лет лишения свободы, по совокупности — пожизненное лишение свободы. Это второй пожизненный приговор.
Тело было в канаве. Ремень остался в деле. Телефон он нашел, вернувшись. Имена он записал.
Он отбывает наказание. Дело закрыто.
