Мошенники активизировались перед индексацией пенсий с 1 апреля

МВД предупредило о мошенниках, предлагающих платный перерасчет пенсий перед индексацией, которая проходит автоматически.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники активизировались перед индексацией пенсий с 1 апреля и предлагают пенсионерам платные услуги по перерасчету выплат.

Как сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленники представляются «юристами» или сотрудниками пенсионных органов.

Они убеждают граждан оплатить «перерасчет» или «ускорение выплат», обещая вернуть крупные суммы якобы из-за ошибок в начислении пенсий.

В ведомстве подчеркнули, что индексация пенсий проводится автоматически и не требует заявлений, договоров или оплаты услуг.

Среди признаков мошенничества — требование предоплаты, давление с предложением срочно заключить договор, а также использование сайтов, имитирующих государственные порталы.

Правоохранители призывают не передавать личные данные и не переводить деньги неизвестным лицам.

Ранее сообщалось, что мошенники начали выдавать себя за службу поддержки Telegram и рассылать сообщения о якобы взломе аккаунта. Пользователей убеждают перейти по ссылке или ввести код, что позволяет злоумышленникам получить доступ к учетным записям и контактам.