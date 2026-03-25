Мошенники активизировались перед индексацией пенсий с 1 апреля и предлагают пенсионерам платные услуги по перерасчету выплат.
Как сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленники представляются «юристами» или сотрудниками пенсионных органов.
Они убеждают граждан оплатить «перерасчет» или «ускорение выплат», обещая вернуть крупные суммы якобы из-за ошибок в начислении пенсий.
В ведомстве подчеркнули, что индексация пенсий проводится автоматически и не требует заявлений, договоров или оплаты услуг.
Среди признаков мошенничества — требование предоплаты, давление с предложением срочно заключить договор, а также использование сайтов, имитирующих государственные порталы.
Правоохранители призывают не передавать личные данные и не переводить деньги неизвестным лицам.
Ранее сообщалось, что мошенники начали выдавать себя за службу поддержки Telegram и рассылать сообщения о якобы взломе аккаунта. Пользователей убеждают перейти по ссылке или ввести код, что позволяет злоумышленникам получить доступ к учетным записям и контактам.