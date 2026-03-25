На Шри-Ланке крокодил утащил купавшуюся в пруду девочку на глазах у бабушки

На Шри-Ланке девятилетняя девочка стала жертвой крокодила. Нападение произошло 19 марта, когда ребёнок купался в пруду вместе с бабушкой. Рептилия утащила девочку, несмотря на попытки взрослых вмешаться, сообщает Hiru News.

Источник: Life.ru

Погибшая была ученицей 4 класса в Ганевалполе. На месте происшествия собрались жители ближайших деревень, сотрудники полиции и специалисты по охране дикой природы. Совместные поиски длились четыре часа. Девочку нашли ещё живой, однако спасти её не удалось — смерть наступила во время госпитализации.

А ранее в Новосибирске таможенники обнаружили в ручной клади пассажира, прибывшего из Таиланда, две головы крокодила. Экзотические находки выявили во время выборочного контроля с использованием рентген-оборудования. Проведённая экспертиза установила, что обнаруженные объекты являются дериватами, подпадающими под действие международной Конвенции СИТЕС. В результате товары были изъяты.

