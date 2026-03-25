В Новосибирском техуниверситете произошел пожар: подробности

В Новосибирском ГТУ произошел пожар, студенты и персонал эвакуированы.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирском государственном техническом университете произошел пожар. Студенты и сотрудники образовательного учреждения эвакуированы. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Отмечается, что очаг возгорания находился в кабинете на втором этаже вуза, где загорелась бумага.

Через 35 минут после приезда спасателей открытое горение на объекте было ликвидировано. В вузе уточнили, что пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Алтайском крае ликвидировали 10 пожаров, почти половина из которых произошла в жилом секторе. По данным регионального управления МЧС, три возгорания были потушены в Барнауле.