Тело 14-летней школьницы нашли в туалете магазина в Приморье

В Приморском крае следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела 14-летней девушки в уборной магазина в поселке Славянка Хасанского района. Производство открыто по части 1 статьи 109 УК РФ, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности.
В региональном управлении СКР сообщили, что рядом с погибшей находился газовый баллон.
По предварительной информации, двое несовершеннолетних приобрели в торговой точке баллон, используемый в быту для приготовления пищи. После этого они прошли в помещение уборной, где одна из девушек начала вдыхать содержимое баллона, в результате чего наступила смерть.
В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину гибели. Следователи допрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства приобретения и использования газового баллона.
В СКР подчеркнули, что использование газовых баллонов не по назначению представляет серьезную опасность, а вдыхание сжиженного газа несет угрозу жизни и здоровью.
Следственное управление призвало родителей и законных представителей уделять больше внимания контролю за досугом детей и проводить профилактические беседы, указав, что бесконтрольное обращение с бытовыми газовыми приборами может привести к трагическим последствиям.