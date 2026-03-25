В Пулково 30 рейсов задержали более чем на два часа

В аэропорту «Пулково» произошли значительные изменения в расписании. Пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом, сообщила, что 30 рейсов задержаны на вылет более чем на два часа.
«В связи с временными ограничениями из-за закрытого неба расписание подверглось изменениям. На данный момент 30 рейсов отложены на более чем два часа, а 15 рейсов отменены», — отмечается в официальном заявлении.
23 марта в аэропорту Пулково произошёл серьёзный сбой в расписании на фоне продолжающейся атаки БПЛА. Было отменено 48 рейсов.
