В Кронштадте повреждены дома и автомобили после атаки БПЛА

Удар был купирован, однако инцидент не обошелся без последствий для гражданской инфраструктуры. В результате падения обломков или взрывной волны пострадало остекление в ряде жилых строений.
Также зафиксирован ущерб, нанесенный припаркованным во дворах автомобилям. По словам главы региона, специалисты экстренных служб уже приступили к оценке ситуации.
«Сегодня в Кронштадте силами ПВО отражена атака БПЛА. Частичные повреждения получило остекление нескольких жилых домов и автомобилей», — уточнил градоначальник.
В настоящее время на месте происшествия работают профильные ведомства. О пострадавших среди мирного населения информации пока не поступало.
Ранее сообщалось, что за период воздушной тревоги над Ленинградской областью расчёты противовоздушной обороны уничтожили 56 беспилотников. В результате налёта БПЛА произошёл пожар в порту Усть-Луга.
