Свадебный переполох: 70 гостей провалились в огромную дыру прямо во время церемонии

Инцидент произошёл в исторической хижине на территории заповедника Чокоруа. В помещении в момент церемонии находились около 144 человек. Внезапно под людьми образовалась большая полость размером около шести метров на шесть метров, а провалилось примерно 70 человек. Часть гостей оказалась в ловушке между конструкциями перекрытия. Для эвакуации пострадавших использовали лестницы. Некоторые смогли выбраться самостоятельно, других вытащили прибывшие спасатели.