В Астрахани при пожаре в жилом доме погибли три человека

«СУ СК России по Астраханской области организована процессуальная проверка по факту гибели трёх человек на пожаре», — говорится в сообщении.
Возгорание произошло ночью 25 марта в одном из жилых домов города. Огонь охватил площадь около 100 квадратных метров. На место происшествия прибыли экстренные службы. В тушении были задействованы несколько единиц техники и более двадцати сотрудников пожарной охраны.
После ликвидации возгорания обнаружены тела трёх погибших. Сейчас специалисты устанавливают их личности и обстоятельства трагедии. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Точные выводы будут сделаны по итогам проверки.
Ранее в Севастополе произошёл пожар в многоквартирном доме после взрыва. Огонь удалось полностью потушить, после чего начались работы по разбору конструкций в соседнем здании. Спасатели продолжают обследование территории и устранение последствий происшествия.
