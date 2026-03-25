В Астрахани при пожаре в жилом доме погибли три человека

В Астрахани следователи выясняют обстоятельства пожара в жилом доме, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщили в СУ СК России по Астраханской области.

Источник: Life.ru

«СУ СК России по Астраханской области организована процессуальная проверка по факту гибели трёх человек на пожаре», — говорится в сообщении.

Возгорание произошло ночью 25 марта в одном из жилых домов города. Огонь охватил площадь около 100 квадратных метров. На место происшествия прибыли экстренные службы. В тушении были задействованы несколько единиц техники и более двадцати сотрудников пожарной охраны.

После ликвидации возгорания обнаружены тела трёх погибших. Сейчас специалисты устанавливают их личности и обстоятельства трагедии. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Точные выводы будут сделаны по итогам проверки.

Ранее в Севастополе произошёл пожар в многоквартирном доме после взрыва. Огонь удалось полностью потушить, после чего начались работы по разбору конструкций в соседнем здании. Спасатели продолжают обследование территории и устранение последствий происшествия.

