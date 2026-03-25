Рэпер Pharaoh, которого оштрафовали за пропаганду наркотиков, не признал вину

Рэпер Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин) не признал вину после штрафа в 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Об этом следует из судебных документов.
В документах указано, что ИП Голубин представил письменные возражения и заявил, что не признает своей вины в совершении правонарушения.
Голубин отметил, что его песни являются авторскими произведениями искусства и представляют собой «оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». По его мнению, треки не содержат пропаганды наркотиков.
Также в документах отмечается, что на судебное заседание ни Голубин, ни его адвокат не явились. В связи с этим рассмотрение дела прошло без их участия, передает РИА Новости.
Дело о пропаганде наркотиков завели в отношении рэпера в конце февраля. Тогда не уточнялось, о каких песнях артиста идет речь.