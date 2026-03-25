Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рэпер Pharaoh, которого оштрафовали за пропаганду наркотиков, не признал вину

Рэпер Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин) не признал вину после штрафа в 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Об этом следует из судебных документов.

В документах указано, что ИП Голубин представил письменные возражения и заявил, что не признает своей вины в совершении правонарушения.

Голубин отметил, что его песни являются авторскими произведениями искусства и представляют собой «оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». По его мнению, треки не содержат пропаганды наркотиков.

Также в документах отмечается, что на судебное заседание ни Голубин, ни его адвокат не явились. В связи с этим рассмотрение дела прошло без их участия, передает РИА Новости.

Дело о пропаганде наркотиков завели в отношении рэпера в конце февраля. Тогда не уточнялось, о каких песнях артиста идет речь.