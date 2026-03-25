Житель Киржача может получить пожизненный срок за убийство школьницы

Государственный обвинитель попросил Владимирский областной суд назначить пожизненное лишение свободы жителю Киржача, обвиняемому в изнасиловании и убийстве 17‑летней девушки. Об этом сообщила пресс‑служба региональной прокуратуры.
Прокурор области Иван Владимирович Грибов, выступая в прениях, обосновал требование тяжестью преступления и тем, что подсудимый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за изнасилование несовершеннолетней.
По данным следствия, 41‑летний обвиняемый совершил преступления, предусмотренные п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
Установлено, что поздно вечером 10 июля 2025 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина заметил потерпевшую, которая вышла из такси, последовал за ней и напал — схватил за шею, затем отвёл в безлюдное место, где совершил изнасилование.
Чтобы скрыть преступление, он попытался задушить девушку, затянув на её шее кофту, а затем утопил в канаве. После того как убедился, что жертва мертва, подсудимый скрыл тело, забросав его ветками, и покинул место преступления.