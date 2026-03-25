В Кронштадте силами ПВО отражена атака БПЛА

В среду в Кронштадте силами противовоздушной обороны была успешно отражена атака беспилотного летательного аппарата, сообщил губернатор Александр Беглов.
В результате инцидента частично повреждено остекление нескольких жилых домов и автомобилей. Разрушений и пострадавших нет. Для жителей города организован пункт горячего питания.
Беглов также провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий атаки беспилотника.
Ранее силы ПВО уничтожили 56 беспилотников над Ленинградской областью за время воздушной опасности.
