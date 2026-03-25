«Оказываю содействие»: Митволь стал ключевым свидетелем по новому громкому уголовному делу

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь 24 марта вышел на свободу из ИК № 6 в подмосковной Коломне. Он полностью отбыл назначенный срок — 4 года и 6 месяцев лишения свободы — и был освобождён «до звонка» в связи с его окончанием. Митволя осудили за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ): ему вменили хищение более 950 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на доработку проектной документации для строительства метро в Красноярске. Митволь признал вину, заключил досудебное соглашение и сотрудничал со следствием, что позволило избежать максимального срока в 10 лет. После освобождения он первым делом встретился со своей 88-летней матерью и заявил, что намерен добиваться пересмотра дела.