Улетела за мечтой, а попала в беду: Россиянку могли продать в рабство в Мьянме

Ещё одна россиянка исчезла в Таиланде: родные уверены, что её держат в рабстве в Мьянме уже три месяца. Как выяснил SHOT, 35-летняя Вероника из Уфы работала помощником юриста. В августе прошлого года начальник предложил ей переезд в Таиланд якобы для работы в новой юридической фирме с высокой зарплатой. Женщина согласилась и сначала регулярно выходила на связь с родными.