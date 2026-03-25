Улетела за мечтой, а попала в беду: Россиянку могли продать в рабство в Мьянме

Через несколько месяцев у неё внезапно возникли серьёзные денежные трудности. Перед Новым годом она попросила брата перевести 300 тысяч рублей, получила средства и полностью исчезла. С тех пор телефон остаётся недоступен.
Родные забили тревогу, когда пропавшая не поздравила их с праздником. Семья обратилась в полицию, однако поиски пока не дали результата.
Близкие начальника утверждают, что Вероника якобы скончалась, а сам юрист сейчас находится в тайской тюрьме по обвинению в мошенничестве. Родственники девушки категорически отвергают эту версию.
Близкие подозревают, что её могли обманом заманить в соседнюю страну и принудить работать в одном из скам-центров. Аналогичная история произошла в феврале, когда из плена в Мьянме вернули 21-летнюю студентку из Екатеринбурга, которую тоже сначала заманили в Таиланд на заработки.
Ранее стало известно, что трое граждан России были похищены и удерживаются в мошеннических колл-центрах на территории Мьянмы. По каждому случаю родственники и знакомые пропавших направили официальные обращения. В МИД Мьянмы были отправлены дипломатические ноты для проверки ситуации и организации поисков россиян.
