Олег Митволь рассказал, что планирует жить в Москве

Экс-замглавы Росприроднадзора отметил, что не проживал в Красноярске.

Источник: РИА "Новости"

КРАСНОЯРСК, 25 марта. /ТАСС/. Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, который отбыл наказание за мошенничество при строительстве метро в Красноярске, планирует жить в Москве. Об этом он сообщил ТАСС.

Митволь был приговорен в сентябре 2023 года Железнодорожным районным судом Красноярска к 4,5 года лишения свободы по уголовному делу о хищении более 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Перед приговором по уголовному делу Митволь находился под домашним арестом в Красноярске.

«Да. Я и не жил в Красноярске», — сообщил он, отвечая на вопрос ТАСС о том, будет ли он проживать в Москве.