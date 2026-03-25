Олег Митволь рассказал, что планирует жить в Москве

Митволь был приговорен в сентябре 2023 года Железнодорожным районным судом Красноярска к 4,5 года лишения свободы по уголовному делу о хищении более 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Перед приговором по уголовному делу Митволь находился под домашним арестом в Красноярске.