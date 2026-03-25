Олег Митволь рассказал, что планирует жить в Москве

КРАСНОЯРСК, 25 марта. /ТАСС/. Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, который отбыл наказание за мошенничество при строительстве метро в Красноярске, планирует жить в Москве. Об этом он сообщил ТАСС.
Митволь был приговорен в сентябре 2023 года Железнодорожным районным судом Красноярска к 4,5 года лишения свободы по уголовному делу о хищении более 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Перед приговором по уголовному делу Митволь находился под домашним арестом в Красноярске.
«Да. Я и не жил в Красноярске», — сообщил он, отвечая на вопрос ТАСС о том, будет ли он проживать в Москве.