Не менее 7 домов и 15 машин повреждены в результате взрыва в доме в Севастополе

Еще минимум в четырех домах повреждено остекление после взрыва в Севастополе, который произошел в ночь на 24 марта. Об этом заявила глава Гагаринского муниципального округа Екатерина Фалина журналистам.
По её словам, в режим ЧС включены три дома по улице Павла Корчагина. Также есть небольшие повреждения в еще четырех домах. Также в результате взрыва в жилом доме получили повреждения около 15 машин.
Напомним, 23 марта, около 23:40 в жилом доме № 14 по улице Павла Корчагина в Севастополе произошел мощный взрыв. Взрывная волна нанесла серьезные повреждения и соседнему дому № 20.
Как писал сайт KP.RU, по сообщениям местного СК, эпицентр взрыва находился на балконе квартиры на первом этаже многоэтажки в Севастополе.