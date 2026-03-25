На Алтае задержали группу мошенников, обманывавших семьи участников СВО

Людям предлагали заключить договоры на поиск без вести пропавших бойцов и получение выплат. В действительности злоумышленники лишь составляли шаблонные обращения, которые не отправляли или не отслеживали. Когда заказчики интересовались результатом, с ними прекращали общение. Стоимость услуг составляла от 25 до 75 тысяч рублей. Общая сумма ущерба пострадавшим составила 280 тысяч рублей.