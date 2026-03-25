Пожар в НГТУ потушили, эвакуировано 2000 человек

В Новосибирском государственном техническом университете ликвидировали возгорание в четвёртом учебном корпусе. Занятия в вузе на среду отменили, сообщили РИА Новости в университете.

Пожар произошёл в помещении, где занятия не проводились. Площадь возгорания составила около шести квадратных метров. Из корпуса эвакуировали студентов и сотрудников, пострадавших нет.

По данным ГУ МЧС по региону, загорелась бумага в кабинете на первом этаже. Локализовать пожар удалось за 15 минут, открытое горение потушили за 35. Из четвёртого корпуса вывели 300 человек, а всего из соседних зданий кампуса — около двух тысяч.

«В связи с задымлением в прилегающих корпусах кампуса занятия на сегодня отменены», — сказали в вузе.

