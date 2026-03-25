После взрыва в доме в Севастополе повреждены не менее 7 домов и около 15 машин

Напомним, что взрыв в жилом доме на улице Павла Корчагина в Севастополе произошёл 24 марта. Позднее число пострадавших выросло до 12 человек, все они были направлены на лечение в медицинские учреждения города. Среди госпитализированных оказались трое детей. Также есть жертвы. Следственные органы возбудили уголовное дело по фактам причинения смерти по неосторожности и незаконного хранения взрывного устройства.