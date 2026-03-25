После взрыва в доме в Севастополе повреждены не менее 7 домов и около 15 машин

«В режим ЧС включены три дома: 14, 20, 16 (по улице Павла Корчагина — прим. Life.ru). И ещё есть небольшие повреждения в четырёх (домах — прим. Life.ru) точно. Это только остекление», — сказала она.
Также сообщается о повреждении транспортных средств. В результате происшествия пострадали около 15 автомобилей, припаркованных рядом с местом взрыва. Власти продолжают оценивать последствия инцидента и уточнять масштабы ущерба. На месте работают профильные службы, проводится обследование территории.
Напомним, что взрыв в жилом доме на улице Павла Корчагина в Севастополе произошёл 24 марта. Позднее число пострадавших выросло до 12 человек, все они были направлены на лечение в медицинские учреждения города. Среди госпитализированных оказались трое детей. Также есть жертвы. Следственные органы возбудили уголовное дело по фактам причинения смерти по неосторожности и незаконного хранения взрывного устройства.
