Помогали грабить россиян: В столице задержали 29 пособников телефонных мошенников

До этого Московские оперативники совместно с коллегами из управления ФСБ пресекли работу технического узла связи, задействованного в организации дистанционных мошенничеств. Задержан 19-летний молодой человек. Он занимался обслуживанием оборудования, обеспечивающего передачу голосового трафика, и фактически поддерживал работоспособность кол-центров, с помощью которых злоумышленники обманывали граждан.