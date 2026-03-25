Внешнее воздействие на поврежденный взрывом дом в Севастополе отсутствовало

Взрыв в многоквартирном доме в Севастополе произошел без признаков внешнего воздействия, возбуждено уголовное дело, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Следственный комитет России.
По данным следствия, эпицентр находился на балконе квартиры на первом этаже. Газовое оборудование не повреждено, версия утечки бытового газа не рассматривается.
В результате происшествия погибла 50-летняя женщина. Четверо ее дочерей в возрасте 12, 14, 18 и 23 лет получили травмы и находятся под наблюдением врачей. 20-летний сын числится пропавшим без вести.
Всего, по последним официальным данным, пострадали 12 человек, двоих спасти не удалось.
Следственные органы назначили 15 экспертиз, допросили около 20 человек и провели обыски. Также осматриваются соседние здания для поиска возможных вещественных доказательств.
Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), дополнительно в него включена статья 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение взрывного устройства»).
После происшествия в Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Взрыв в жилом доме на улице Корчагина произошел в ночь на 24 марта.
Ранее сообщалось о судебном разбирательстве в Болгарии, связанном с россиянином Игорем Гречушкиным. По данным его адвоката Екатерины Димитровой, болгарский суд рассматривал исключительно вопрос экстрадиции в Ливан и не давал оценку его возможной причастности к делу о взрыве в порту Бейрута.
Гречушкин был задержан 6 сентября в аэропорту Софии по ордеру Интерпола после прилета с Кипра. В декабре суд отказал в его выдаче Ливану, а 22 января апелляционная инстанция подтвердила это решение. После этого он был освобожден.
Напомним, что Гречушкин владел судном, груз которого взорвался в порту Бейрута в 2020 году.
