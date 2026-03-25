Машиниста электрички задержали после травмирования подростка на станции Минская

Инцидент произошел 22 марта. Тогда машинист и его помощник начали движение, не посмотрев все ли пассажиры вышли из вагонов. В результате дверьми зажало портфель юноши. Это привело к тому, что он упал на платформу, и его протащило по ней порядка 500 метров. Подросток выжил, его доставили в больницу в тяжелом состоянии. По данным СМИ, парень получил тяжелую травму живота. Впоследствии СК возбудил уголовное дело.