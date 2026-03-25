Машиниста электрички задержали после травмирования подростка на станции Минская

Правоохранители задержали 34-летнего машиниста электрички после того, как на станции МЦД Минская пострадал 17-летний подросток. Юношу зажало дверьми поезда и протащило по платформе. Об этом в среду, 25 марта, сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России.

Правоохранители задержали 34-летнего машиниста электрички после того, как на станции МЦД Минская пострадал 17-летний подросток. Юношу зажало дверьми поезда и протащило по платформе. Об этом в среду, 25 марта, сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России.

— По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), задержаны 34-летний машинист электропоезда и 23-летний помощник машиниста, — рассказали в канале ведомства в соцсети MAX.

В скором времени им изберут меру пресечения.

Инцидент произошел 22 марта. Тогда машинист и его помощник начали движение, не посмотрев все ли пассажиры вышли из вагонов. В результате дверьми зажало портфель юноши. Это привело к тому, что он упал на платформу, и его протащило по ней порядка 500 метров. Подросток выжил, его доставили в больницу в тяжелом состоянии. По данным СМИ, парень получил тяжелую травму живота. Впоследствии СК возбудил уголовное дело.