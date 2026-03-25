Семь домов повреждены при взрыве в Севастополе

В Севастополе после взрыва повреждены семь домов и около 15 машин, десятки квартир разрушены, есть пострадавшие.

Источник: Аргументы и факты

Семь жилых домов получили повреждения в результате взрыва в Севастополе, также пострадали около 15 автомобилей.

Инцидент произошел 24 марта. По данным властей, эпицентр взрыва находился на балконе квартиры на первом этаже многоквартирного дома.

В результате взрыва и последующего пожара серьезные повреждения получили не менее 40 квартир.

После происшествия к месту прибыли около 100 волонтеров, которые помогают ликвидировать последствия и поддерживать пострадавших.

Медики сообщили, что одна из пострадавших — девочка — находится в тяжелом состоянии, ей предстоит операция.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, которое дополнено статьей о незаконном хранении взрывного устройства. В рамках расследования уже допрошены более 20 человек, проведены обыски.

В МЧС подчеркнули, что версия взрыва бытового газа полностью исключена.