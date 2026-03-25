Семь домов повреждены при взрыве в Севастополе

Семь жилых домов получили повреждения в результате взрыва в Севастополе, также пострадали около 15 автомобилей.
Инцидент произошел 24 марта. По данным властей, эпицентр взрыва находился на балконе квартиры на первом этаже многоквартирного дома.
В результате взрыва и последующего пожара серьезные повреждения получили не менее 40 квартир.
После происшествия к месту прибыли около 100 волонтеров, которые помогают ликвидировать последствия и поддерживать пострадавших.
Медики сообщили, что одна из пострадавших — девочка — находится в тяжелом состоянии, ей предстоит операция.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, которое дополнено статьей о незаконном хранении взрывного устройства. В рамках расследования уже допрошены более 20 человек, проведены обыски.
В МЧС подчеркнули, что версия взрыва бытового газа полностью исключена.