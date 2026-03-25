Атака БПЛА на Ленобласть 25 марта: Беглов и Дрозденко раскрыли последствия

Ленинградская область в ночь на 25 марта подверглась атаке украинских беспилотников. Военные перехватили над регионом более 50 БПЛА. В Выборге, Кронштадте и Усть-Луге зафиксировали повреждения.
Атака с полуночи.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко около 00:30 мск сообщил в мессенджерах, что в регионе была объявлена беспилотная опасность.
В 03:06 мск он проинформировал о сбитии силами противовоздушной обороны восьми беспилотных летательных аппаратов, уточнив, что военные продолжают работу.
В течение часа, в 03:44 мск, глава Ленобласти заявил, что в общей сложности в воздушном пространстве региона ликвидировали 17 БПЛА. Средства ПВО при этом продолжали работать.
Еще через час, в 04:42 мск, Дрозденко сообщил об увеличении количества сбитых беспилотников до 33, а в 07:13 — до 56.
Об отбое воздушной опасности в регионе губернатор объявил в 09:46 мск.
Последствия в Выборге, Усть-Луге и Кронштадте.
По последним данным, переданным утром губернатором Ленинградской области, в результате беспилотной атаки пострадали территории города Выборга и поселка Усть-Луга в Кингисеппском районе.
«В Усть-Луге в зоне порта ведется локализация возгорания. В Выборге повреждена кровля жилого дома», — проинформировал Дрозденко.
Пострадавших, предварительно, нет.
Последствия ночной атаки зафиксировали и в городе-порту Кронштадте.
«Сегодня в Кронштадте силами ПВО отражена атака БПЛА. Частичные повреждения получило остекление нескольких жилых домов и автомобилей», — сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Там пострадавших, по предварительной информации, тоже нет.
Глава Северной столицы добавил, что для жителей Кронштадта организуется пункт горячего питания.
Откуда летели беспилотники.
По словам заслуженного военного летчика, генерал-майора Владимира Попова, ВСУ могли запустить беспилотники со стороны Прибалтики или нейтральных вод Балтийского моря.
Он подчеркнул в интервью aif.ru, что дроны вряд ли летели на Ленинградскую область с территории Украины.
Массированная атака БПЛА на ряд российских регионов.
Всего минувшей ночью, в период с 23:00 до 07:00 мск, по сообщению Минобороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны сбили над страной 389 украинских беспилотников самолетного типа.
Согласно приведенной министерством информации, атакам подверглись 14 регионов: Ленинградская, Брянская, Смоленская, Калужская, Курская, Тверская, Орловская, Белгородская, Тульская, Псковская, Новгородская, Вологодская области, Московский регион и Республики Крым.