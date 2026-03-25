Задержанные подростки подожгли вышку связи, АЗС, отдел полиции и банкомат — видео

Федеральная служба безопасности опубликовала кадры задержания группы молодых людей. Четверо подростков подозреваются в совершении целой серии диверсий на территории столицы.

Источник: Life.ru

Школьники пытались уничтожить вышку связи и отделение полиции. Видео © ЦОС ФСБ.

На видеозаписях, попавших в распоряжение ведомства, запечатлены моменты нападений на критически важные объекты. Злоумышленники действовали последовательно, выбирая разные цели в разных районах города.

Один из участников группы атаковал автозаправочную станцию, залив ее горючей смесью. Ущерб от пламени оказался значительным. Второй фигурант устроил пожар в отделении правоохранительных органов, а третий попытался вывести из строя вышку сотовой связи.

Четвёртый участник банды выбрал своей целью банкомат. В помещении он облил технику бензином и поджег ее, при этом не рассчитал действия и сам получил серьезные ожоги во время вспышки пламени.

Все преступления совершались в разное время. Сейчас со всеми подозреваемыми работают следователи, выясняющие мотивы столь радикальных действий и наличие внешних кураторов, координировавших подобные вылазки.

Напомним, в Московской области пресекли деятельность группы несовершеннолетних, которые устраивали поджоги на объектах транспортной инфраструктуры, связи и кредитно-финансовой системы. В ЦОС ФСБ России уточнили, что молодые люди действовали по указке украинских кураторов.

