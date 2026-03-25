Митволь заявил, что проходит свидетелем по делу о хищении средств из бюджета

Освободившийся из колонии бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь рассказал, что является свидетелем по уголовному делу о хищении бюджетных средств. Об этом в среду, 25 марта, сообщил экс-чиновник.
— Есть дело, по которому я прохожу свидетелем. Это действительно (дело — прим. «ВМ») о хищении бюджетных средств. По этому делу я оказываю содействие органам следствия в изобличении лиц, не только похитивших бюджетные средства, но и совершивших общекриминальные преступления, — передает слова Митволя ТАСС.
Экс-замглавы Росприроднадзора подчеркнул, что это уголовное дело никак не связано с тем, по которому его осудили.
Митволь вышел на свободу 24 марта. Он отбывал наказание за хищение более 900 миллионов рублей при строительстве красноярского метро. После освобождения мужчина первым делом встретился со своей матерью. Его адвокат также заявил, что Митволь будет добиваться пересмотра своего дела.
Экс-чиновника осудили на 4,5 года в 2023 году. За время, проведенное за решеткой, Митволь успел запомниться выигранным судом у ФСИН. Ему выплатили три тысячи рублей в качестве компенсации за антисанитарию в столовой колонии.