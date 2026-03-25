В больницах в Севастополе остаются десять человек, пострадавших при взрыве

Во вторник в доме номер 14 по улице Павла Корчагина в Севастополе на первом этаже произошел взрыв, поврежденными и разрушенными оказались квартиры всего первого подъезда. Взрывной волной также были повреждены квартиры стоящего рядом дома номер 20, как минимум в 20 из них произошел пожар.