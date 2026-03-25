В больницах в Севастополе остаются десять человек, пострадавших при взрыве

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар — РИА Новости. В больницах остаются десять человек, пострадавших при взрыве в доме в Севастополе, среди них есть трое детей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Во вторник в доме номер 14 по улице Павла Корчагина в Севастополе на первом этаже произошел взрыв, поврежденными и разрушенными оказались квартиры всего первого подъезда. Взрывной волной также были повреждены квартиры стоящего рядом дома номер 20, как минимум в 20 из них произошел пожар.
«На сегодняшние утро в стационарах находятся десять севастопольцев, среди них — трое детей. Всю необходимую медицинскую помощь им оказывают в полном объеме», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.