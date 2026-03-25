FPV-дроны атаковали американскую базу «Лагерь Виктория» в Ираке. Видео

«Исламское сопротивление в Ираке» опубликовало кадры атаки FPV-дронов на базу США «Лагерь Виктория». Были поражены радиолокационная станция и вертолет, и это уже вторая атака на объект с использованием оптоволоконных БПЛА за последние 10 дней.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Американская военная база «Лагерь Виктория» в Ираке подверглась атаке FPV-дронов. В результате налета получили повреждения радиолокационная станция и вертолет, сообщает агентство ANNA NEWS со ссылкой на военные медиа «Исламского сопротивления в Ираке».

Десять дней назад проиранские силы уже применяли по данной базе один беспилотник, а в новой атаке были задействованы два дрона. Первый из них нанес удар по многофункциональной радиолокационной станции AN/MPQ-64 Sentinel. Момент поражения объекта был зафиксирован вторым дроном, который впоследствии атаковал площадку с военно-транспортными вертолетами UH-60 Black Hawk. По заявлениям иранской стороны, один из вертолетов получил повреждения.

В новых ударах использовались современные FPV-дроны с управлением по оптоволоконному кабелю. Такая технология делает беспилотники неуязвимыми для средств радиоэлектронной борьбы, а отсутствие на базе стационарных постов противовоздушной обороны делает личный состав и технику крайне уязвимыми для подобных атак.

