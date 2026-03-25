FPV-дроны атаковали американскую базу «Лагерь Виктория» в Ираке. Видео

Десять дней назад проиранские силы уже применяли по данной базе один беспилотник, а в новой атаке были задействованы два дрона. Первый из них нанес удар по многофункциональной радиолокационной станции AN/MPQ-64 Sentinel. Момент поражения объекта был зафиксирован вторым дроном, который впоследствии атаковал площадку с военно-транспортными вертолетами UH-60 Black Hawk. По заявлениям иранской стороны, один из вертолетов получил повреждения.