В Турции выдали ордер на арест актрисы сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел

По информации Sabah, актриса находится за границей.

Источник: Reuters

СТАМБУЛ, 25 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Стамбула в рамках дела о наркотиках выдала ордер на арест турецкой актрисы Ханде Эрчел, сыгравшей главную роль в сериале «Постучись в мою дверь». Об этом сообщила газета Sabah.

По ее информации, в настоящий момент актриса находится за границей. Помимо Эрчел, ордера на арест выданы на имена еще 15 человек, 14 из них задержаны.

В Турции последние несколько месяцев проводятся крупные антинаркотические операции. Ранее сообщалось о задержании в Стамбуле нескольких десятков человек, в том числе известных актеров, тележурналистов, блогеров. 9 февраля стамбульский суд наложил арест на пятизвездочный отель Bebek, где, по данным полиции, проводились вечеринки, на которых представители местной элиты употребляли наркотики.