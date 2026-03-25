ПВО за пять часов сбила 85 украинских беспилотников

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Силы ПВО за пять часов перехватили и уничтожили 85 украинских БПЛА в девяти областях и Московском регионе, сообщило Минобороны России в среду.
«Двадцать пятого марта с 08.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Архангельской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Смоленской, Тверской, Тульской областей и Московского региона», — следует из сообщения российского оборонного ведомства.
